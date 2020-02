Report Napoli: personalizzato per Koulibaly e Lozano. Aggiornamento infortunio Hysaj

Report Napoli: personalizzato per Koulibaly e Lozano, Milik parte in gruppo e parte personalizzato , Llorente fermo per influenza.

Report Napoli

Ultime Calcio Napoli – Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia in programma venerdì al Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Report dell’allenamento

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio al Sardegna Arena hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati, dopo la prima fase di attivazione, in una seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Report medico

Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Milik ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato.

Malcuit ha lavorato in campo.

Lavoro personalizzato in campo per Lozano.

Llorente non si è allenato per sintomi influenzali.

I controlli effettuati da Hysaj hanno evidenziato una distrazione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

fonte : sscnapoli.it

