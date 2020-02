Gattuso, esclusione Allan: “Non s’è allenato come voglio io e se ne sta a casa”

Gattuso sull’esclusione di Allan dai convocati ha detto che il giocatore non si è allenato come lui gli ha chiesto per cui ha deciso di non convocarlo.

Esclusione Allan dai convocati: Gattuso spiega il motivo

Rino Gattuso tecnico del Napoli, nella conferenza stampa ha spiegato i motivi dell’esclusione di Allan dai convocati nonostante abbia ormai da tempo superato l’infortunio al punto da entrare anche nella gara con l’Inter.

Fuori Allan dai convocati, è la prima notizia di giornata. “Nessuna polemica, non s’è allenato come voglio io e se ne sta a casa. Domani è un altro giorno, senza rancore, quando torneremo dalla trasferta se si allenerà come dico io verrà convocato altrimenti no e resterà di nuovo a casa”.

Le decisioni sui convocati dipendono dal fatto che non sono concessi più sconti? “Lo dissi: quando si chiuderà il mercato bisognerà pensare al Napoli 24 ore al giorno. Io non posso gestire un giocatore (Allan, ndr), ma una squadra e non possono non essere coerente! Bisogna pedalare”.

