Questione rigori? Ecco come potrebbe agire De Laurentiis. Sponsor FIGC? Scelte legate all’etica

Grassani: VAR e questa classe arbitrale risorgono dalle macerie del 2006, di calciopoli, che ha evidenziato delle falle nell’intero sistema. Rigori? Sono dati oggettivi che al Napoli mancano 10 rigori

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, dei rigori non concessi alla squadra azzurra nel campionato in corso, delle proteste di De Laurentiis e di altro.

Questi i loro pareri riportati da ForzAzzurri.Net:

Pucino: “Voglio che i vertici AIA non opprimano la VAR, una tecnologia che ha superato la parte sperimentale”

Filippo Pucino, avvocato: “Due anni fa, dopo Inter-Juve ci restai così male che ancora non ci sono passato. Il giudizio dell’arbitro è insindacabile e sull’operato dell’arbitro non si può fare ricorso, a meno di un chiaro errore tecnico. Se un arbitro viola la procedura VAR e non va a vedere il filmato, vuol dire che sta applicando una sorta di “arbitraria abrogazione della procedura”. Ricorso? Ho sentito Grassani, ma la 280 del 2003, dice che le società di calcio quando ci sono questioni riguardanti risultati sportivi, c’è da appellarsi alla Federazione che deve preliminarmente giudicare. Secondo me bisognava dimostrare l’errore tecnico dell’arbitro. Il solo fatto di aver violato la procedura, è un errore perché l’occhio della telecamera è sicuramente diverso. Voglio che i vertici AIA non soffochino ed opprimano la VAR, una tecnologia che ha superato la parte sperimentale. E’ sconcertante che in Italia si stia ancora discutendo l’utilizzo del VAR ”.

Lago: “Manchester? Ricavi gonfiati inaccettabili per la UEFA. Sponsor FIGC? Sono scelte legate all’etica”

Umberto Lago, ex presidente della Camera investigativa UEFA: “Sono state fatte passare come sponsorizzazioni delle immissioni di denaro fatte da società riconducibili al proprietario del Manchester City che sarebbero solo patrimoniale: in sostanza parliamo di ricavi gonfiati. Se togliessimo quindi questi ricavi, risulterebbe un bilancio diverso. C’è una norma che una sponsorizzazione che vale più del 30% del club, viene indagata come sponsorizzazione di parte correlata. Wikileaks? Senza ciò il Manchester City non sarebbe nelle condizioni attuali. Juve? Jeep è una sponsorizzazione di parte correlata. Non è un aspetto critico. PSG anche bisogna vedere cosa viene fuori, ma non è ancora uscito molto. Aspettiamo di vedere come andrà a finire, non credo che la UEFA abbia fatto una sentenza sulla base dei dati di Wikileaks. Stesso sponsor Juve ed arbitri? Il nostro è un Paese di conflitti di interesse, nulla di nuovo. A mio avviso dovrebbe essere la Federazione che come codice etico non dovrebbe accettare sponsorizzazioni da certi sponsor di club”.

Grassani: “A fine campionato potremo presentare un ricorso attraverso una classifica comparata. Questione rigori? Ecco come potrebbe agire Aurelio De Laurentiis per difendere gli interessi del Napoli”

Mattia Grassani, legale SSC Napoli: “L’intervista di De Laurentiis rappresenta il pensiero di tante società sportive. Se il VAR da un lato ha eliminato determinati problemi, si trova ancora in una fase sperimentale. La posizione della società è la valutazione degli errori che l’utilizzo sperimentale del VAR ha prodotto sul campo, quindi punti in classifica in meno, credo che ogni società di fronte ad un certo apporto tecnologico si pone degli interrogativi se non porta i risultati sperati. Azioni legali da parte del Napoli? Io sono solo un consulente del club.

Ci sono professionisti e società che, nel momento in cui ritengono di aver subito danni, in automatico trasferirebbero le controversie al Tribunale ordinario. Qualunque club ritenesse di aver subito danni farebbe bene a proiettare a fine stagione una classifica reale rispetto a quella con il conteggio degli errori arbitrali e poi capire quale sarebbe potuta essere la posizione in classifica.

Il VAR e questa classe arbitrale risorgono dalle macerie del 2006, di calciopoli, che ha evidenziato delle falle nell’intero sistema. Rigori? Sono dati oggettivi che al Napoli mancano 10 rigori. E’ una questione talmente tecnica e delicata che un avvocato può avere dei limiti. L’approccio della società a questa finale di campionato ha come matrice comune di stare attenti perché può succedere a chiunque.

De Laurentiis deve tutelare i propri interessi a fine campionato qualora ci sono i presupposti per farlo, stiamo sprecando l’opportunità di far funzionare il calcio con i giusti strumenti. Innovare il calcio? De Laurentiis ama il Napoli, ama Napoli e ama il calcio per cui mi sento di concludere dicendo che questa è una battaglia di sistema per avere un calcio migliore, inattaccabile e più presentabile”.

Chiariello: “A Cagliari è molto importante, dove sono nati i guai di questa stagione: sembrava un Napoli vincente, poi la sconfitta in casa che ha cambiato tutto”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Mertens di nuovo al centro del progettista parte di Gattuso, non sappiamo se ci sarà Insigne o meno o continueranno con Elmas. 4-3-3 mascherato con un 4-5-1 che incide poco ma ha un baricentro più basso e colpisce al momento opportuno come con Lazio, Inter e Juventus. A Cagliari è molto importante, dove sono nati i guai di questa stagione: sembrava un Napoli vincente, poi la sconfitta in casa che ha cambiato tutto. Se da Lecce a Lecce c’è stato il problema dei rigori, da Cagliari a Cagliari si può trovare il problema della risalita”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dalla Spagna – James Rodriguez avventura finita! Il Real Madrid può proporlo al Napoli in cambio di Ruiz

News Calcio Napoli – Arek Milik alle prese con un problema fisico

Ulivieri: ”Cagliari-Napoli? Gli azzurri pensano alle Coppe”

Verona, Juric: “Firmato con il Napoli? La situazione è chiara, dovrò parlare col presidente”

Napoli, Gattuso ha firmato fino al 2021: niente obbligo Champions

Gli arbitri spieghino le loro decisioni ai tifosi. Fallo di mano sempre rigore, tranne tre eccezioni

Callejon: “Periodo un po’ storto, ma con Gattuso va bene dobbiamo trovare continuità “

Ufficiale – VAR, la Federazione sperimenterà il “challenge”

News Calcio Napoli – Dries Mertens ad un passo dal rinnovo

Massimo Ugolini: “Piano piano capiremo se il Napoli è guarito”

CONTENUTI EXTRA

Uccide la moglie e tenta il suicidio, trovata lettera di scuse della coppia per i figli

Foto delle metropoli cinesi avvolte dalla nebbia

Il padre di Achille Lauro è un magistrato: l’artista viene da una famiglia di funzionari di Stato

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts