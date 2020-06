Lille, Gabriel Magalhaes: “Non so se piaccio al Napoli, voglio arrivare in alto”

Lille, il difensore Gabriel Magalhaes obiettivo azzurro ha parlato del Napoli precisando che non sa se piace al club perché non ha mai avuto contatti.

L’intervista di Gabriel Magalhaes, a L’Equipe

Gabriel Magalhaes, difensore del Lille ha rilasciato un un’intervista ai giornalisti di L’Equipe in cui ha parlato anche del club azzurro.

Gabriel Magalhaes:

“Non so se piaccio al Napoli, non abbiamo parlato. Sul web vengono fuori tante cose, non so quale sia la verità. In realtà nessuno sa dove andrò, ma la cosa certa è che voglio giocare e arrivare il più in alto possibile”.

SERIE A O PREMIER LEAGUE – “Si tratta di due ottimi campionati, io voglio giocare in una squadra che mi permetta di raggiungere la nazionale. E’ questo il mio grande sogno. Al Lille sono migliorato molto, specie nei passaggi tra le linee. I grandi difensori oggi devono essere bravi anche a creare spazio e trovare la profondità. Se sapessi cosa mi succederà lo direi, ma non lo so. Sto riflettendo. Tuttavia è gratificante sapere che ci sono diverse squadre sulle mie tracce”.

