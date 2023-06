Calciomercato Napoli: sempre al lavoro per la difesa

Calciomercato Napoli: si cerca il sostituto di Kim

Il Napoli sempre con un occhio in Olanda. Si osserva il giovane Slovacco, ex Fiorentina, David Hancko.

Centrale di difesa, mancino con vizietto del gol nonché assistman. Ne parla il team manager Paolo De Matteis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ricorda Juan Jesus, è duttile e dovrebbe essere maggiormente conscio delle proprie capacità tecniche e atletiche. Ha attitudine a partecipare all’azione offensiva sia come finalizzatore sia come costruttore. Il Feyenoord manifesta l’intenzione di trattenerlo ma l’impresa sarà ardua infatti non solo il Napoli ci ha posato lo sguardo ma anche diverse squadre inglesi”

Fonte foto www.flickr.com