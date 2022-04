Nessuna trattativa per Traorè: costa troppo per il Napoli, vale 25-30 mln

La Gazzetta dello Sport – Junior Traoré oggi vale 25-30 milioni, un investimento che il Napoli non può fare.

Junior Traorè è nel mirino del Napoli, ma ad oggi le possibilità che possa sbarcare in maglia azzurra sono pari a zero:

“Oggi il gioiello del Sassuolo è valutato intorno ai 25-30 milioni. Un investimento che il Napoli non può fare per restare nei parametri del nuovo Fair Play della Uefa, almeno che ci sarà qualche partenza di giocatori affermati, con entrate importanti. E siccome non siamo in quella fase di mercato meglio guardare a ciò che oggi è fattibile”.

