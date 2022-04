Di Fusco: “Napoli ormai sei in Champions, ma per lo Scudetto devi rischiare”

L’ex azzurro dice la sua sulla corsa Scudetto del Napoli

Raffaele di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato alla trasmissione “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Nel suo intervento ha detto la sua sulla corsa Scudetto e sulle possibilità dei partenopei.

Queste le sue parole:

“Il Napoli? Abbiamo fatto un favore all’Inter ma le cose cambieranno ancora, non credo che le tre squadre vinceranno tutte le partite, quest’anno la lotta al vertice è avvincente e il Napoli non è tagliato fuori. Certo, con la Roma devi vincere per forza, se vuoi lo scudetto devi rischiare, tanto in Champions League ormai ci sei”

