La Gazzetta dello Sport – Dries Mertens sempre più lontano da Napoli: il club da priorità ai giovani.

La permanenza di Dries Mertens è sempre più in bilico, giorno dopo giorno diminuiscono le speranze di poterlo vedere ancora in maglia azzurra:

“Che Mertens resti in azzurro diventa sempre più complicato. Non tanto per volontà di Dries ma per scelta del club di voltare pagina e puntare sui giovani. Fra questi nel mirino c’è l’ivoriano Junior Traore del Sassuolo”.

