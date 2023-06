UFFICIALE – Altro riconoscimento per Osimhen, eletto miglior giocatore africano dell’anno

Ufficiale, Osimhen vince il premio miglior giocatore africano dell’anno

Victor Osimhen corona la sua stagione con un altro premio, dopo lo Scudetto in maglia azzurra e il titolo di capocannoniere della Serie A è stato eletto come miglio giocatore africano dell’anno. Il premio gli è stato assegnato ai Ghana Football Awards, dove l’attaccante nigeriano ha così commentato:

“E’ un grande privilegio vincere questo premio, un onore. Ringrazio coloro che hanno votato per me e gli organizzatori dei Ghana Football Awards per il loro supporto. Continuerò a rendere orgogliosa l’Africa”.

Victor Osimhen Wins Best African International Award 👏🏾 Congratulations to the Nigerian/Napoli Striker #GhanaFootballAwards #gfawards #gfawards23 pic.twitter.com/RP6t2yEG6m — The Ghana Football Awards (@GF_Awards) June 26, 2023

Fonte immagine in evidenza: www.flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, sono quattro i giocatori che potrebbero andar via

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 26 Giugno 2023 a cura di Artemis