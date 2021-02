Granada, Machis: “Per noi occasione storica, vogliamo vincere!”

Granada, Machis in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida contro il Napoli in Europa League, l’attaccante del Granada Darwin Machís ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato:

“In questi anni siamo cresciuti molto, per noi è un evento storico. Ci siamo impegnati tantissimo per arrivare a questo punto, credo che dobbiamo lavorare ancora per crescere tanto. Siamo molto contenti delle due reti segnate all’andata. Sappiamo di partire con un risultato favorevole, ma tutto può succedere. Domani abbiamo una nuova opportunità per dimostrare quanta voglia abbiamo di vincere. Vogliamo farlo avendo massima fiducia ed impegno. Dovremo guadagnarci il risultato di domani.”

