Granada, il tecnico Martinez: “Bisogna dimenticare l’andata, domani serve la gara perfetta”

Il tecnico del Granada Martinez in conferenza stampa

Il tecnico del Granada Diego Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Europa League contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Loro sono una grande squadra ma dobbiamo incanalare le nostre emozioni in modo positivo. Arrivare qui è un grande traguardo, ma non dobbiamo fermarci. Domani spero che tutti i nostri tifosi indossino la nostra maglia e ci sostengano davanti al televisore. Noi dobbiamo cercare di vincere e cercare di controbattere a quello che farà il Napoli. Bisogna dimenticare il risultato dell’andata, rispondendo colpo su colpo per portare a casa il risultato. Ci aspettiamo una grande gara, il Napoli è una squadra di grande livello. Noi però proveremo ad essere sempre se stessi. Sappiamo che sarà difficile, serve una gara praticamente perfetta per passare il turno. Dovremo fare molto per essere all’altezza dei nostri avversari, ma dobbiamo mantenere la nostra identità. Essere la squadra che ci ha fatto arrivare fino a qui. Il calcio è imprevedibile, ma so benissimo che quelli che sceglierò per giocare lo faranno bene.”

