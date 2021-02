Calciomercato, il Napoli sfida il Milan per Lucas Vazquez

Calciomercato, il Napoli su Vazquez

Ai microfoni de Il Sogno nel Cuore è intervenuta la giornalista Monica Bertini, la quale ha rivelato un’indiscrezione di mercato che riguarda il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Non credo in un ridimensionamento del Napoli nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions, quest’anno. De Laurentiis è un presidente molto ambizioso e farà di tutto per fare meglio l’anno prossimo. È un momento molto delicato quello che stanno vivendo gli azzurri. Manca costanza, sia nelle prestazioni ma anche nei giudizi. Manca anche serenità. Real Madrid? I blancos hanno un po’ di problemi con i rinnovi di alcuni giocatori importanti, uno su tutti Sergio Ramos. In questo caos, può inserirsi il Napoli, oltre al Milan, per Lucas Vazquez, che è in scadenza ma a cui non è stato proposto alcun rinnovo. De Laurentiis è capace di fare la voce grossa sul mercato, basti pensare all’acquisto di Osimhen. Il Napoli è un club sano, con i bilanci in ordine, ma bisogna capire anche l’appeal che avrà in base al piazzamento in classifica a fine campionato.”

