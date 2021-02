Calciomercato Napoli, nel mirino un difensore dalla Premier League

Calciomercato – Il Napoli ha messo gli occhi su Pascal Struijk, difensore centrale del Leeds United

Secondo quanto riportato da ‘De Telegraaf‘, il Napoli starebbe seguendo con interesse Pascal Struijk, difensore centrale del Leeds United. Il giocatore, con passaporto olandese e belga, ha il contratto in scadenza nel 2024 e in questa stagione è sceso in campo 21 volte in tutte le competizioni. Anche il ct del Belgio Roberto Martinez segue Struijk per convocarlo in nazionale.

