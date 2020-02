Chiariello:”Sarri Juventinizzato. Solo in Italia fanno i gradassi?

Le parole del noto giornalista

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto EditoNapoli. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ veramente paradossale se non divertente quello che accade nel calcio italiano. C’è una società malata di Champions League, la Juventus. Questa Juventus si è messa in testa di fare all-in su tutto prendendo Cristiano Ronaldo, uno dei due giocatori più forti al mondo e poi Maurizio Sarri che nel frattempo ha vinto l’Europa League che avrebbe dovuto dare il bel gioco ai campioni. Invece di Sarrizare la Juve, si è Juventinizzato Sarri, perdendo a Lione dove c’è il numero 8 che ha fatto venire mal di testa alla Juventus. Ritorno non facile, ci vuole una Juve di altissimo profilo, ciò che non è. Atalanta batte di gran lunga il Valencia, il Napoli non perde col Barcellona e la Juve fa brutta figura. Allora è vero che – come spesso abbiamo detto – la Juventus fa il gradasso in Italia?”.

