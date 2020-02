Rinnovo Callejon ancora possibile. Il prossimo mese sarà decisivo

Il 7 azzurro ha diverse richieste in Spagna

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, a Marzo potrebbero arrivare novità sui rinnovi di Callejon e Mertens. Lo spagnolo, rispetto al suo compagno di reparto, sembrava ormai destinato ad andare via a giugno nonostante sua volontà di continuare la sua avventura in azzurro. Secondo quanto filtra dal suo entourage, al momento potrebbe succedere di tutto e non è detto che alla fine non arrivi il rinnovo. Dalla Spagna continuano ad arrivare manifestazioni d’interesse per Callejon, con alcuni club che avrebbero fatto più di un sondaggio. Il problema però, è lo stesso che ha il Napoli con Mertens. Ovvero, trovare l’accordo per quel che riguarda la durata del contratto e il bonus alla firma. Senza tralasciare che potrebbe essere richiesto un eventuale ritocco dell’ingaggio rispetto a quello attuale.

