Il Napoli vuole Belotti in estate. Si cerca di convincere il Toro

Si torna a parlare dell’attaccante granata

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il club azzurro segue l’attaccante del Torino da molto tempo e avrebbe deciso di dare l’affondo decisivo in vista del mercato estivo. Resta da convincere la dirigenza del Torino, che non intende privarsi molto facilmente del suo capitano e potrebbe chiedere una cifra molto alta. Cairo dal canto suo, è pronto a blindare il suo accattante rinnovando il contratto che scade nel 2022 con che prevede anche un cospicuo aumento d’ingaggio al giocatore. Giuntoli e De Laurentis hanno individuato in Belotti il giusto rinforzo per il reparto offensivo, la partita di sabato sarà l’occasione giusta per provare un primo approccio con la dirigenza granata.

