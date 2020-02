Qualificazione ai quarti di Champions aperta. A Barcellona atteggiamento diverso

Gattuso pronto a delle modifiche

Il pareggio della sfida giocata al San Paolo, lascia qualche speranza per la qualificazione ai quarti di Champions. A tal proposito, il Corriere del Mezzogiorno ipotizza quale possa essere l’atteggiamento degli azzurri nella gara di ritorno. Ecco quanto riportato nell’edizione odierna: “Gattuso probabilmente non cambierà di molto il volto della squadra, nel nuovo corso e con le grandi abituata ad essere compatta e corta: linee strette, con il sacrificio di Callejon e Insigne nella fase di non possesso. Ma Rino, e lo ha già detto, proverà a spostarsi in avanti, senza però perdere l’equilibrio. Presupposto fondamentale, quest’ultimo, per non essere tramortiti quando il Barcellona supera la prima linea di pressione. Il Napoli dovrà avere più coraggio con i cambi di gioco, sfruttando l’ampiezza che danno gli esterni offensivi e gli interni di centrocampo. Il tutto per tutto per non pagare a carissimo prezzo l’errore che al San Paolo ha deciso il pareggio”.

