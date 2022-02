Tuttosport – Colpo Juve: i bianconeri si fiondano su David Ospina per la prossima stagione.

La Juventus pensa seriamente a David Ospina per la prossima stagione, in caso dovesse perdere Perin. Il colombiano sarebbe la prima scelta, poiché in scadenza di contratto. Dunque per i bianconeri sembrerebbe essere una strada in discesa, poiché il Napoli, al momento, non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto.

