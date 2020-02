Torino, il report pre-Napoli: Berenguer verso il forfait con gli azzurri

Torino, Berenguer verso il forfait con il Napoli. Sessione personalizzata per Berenguer, che non ha ancora smaltito i dolori alla schiena, lavoro sulla parte atletica per Millico.

Berenguer verso il forfait con il Napoli

Ultimissime calcio Napoli – Allenamento mattutino per il Torino, di preparazione alla partita contro il Napoli in calendario sabato sera allo stadio San Paolo. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, Belotti e compagni hanno svolto un programma tecnico ed esercitazioni a tema.

Sessione personalizzata per Berenguer, che non ha ancora smaltito i dolori alla schiena, lavoro sulla parte atletica per Millico. Domani seduta di rifinitura, poi pranzo e partenza – per i calciatori convocati – per Napoli.

fonte : torinofc.it

