Napoli-Crotone, Cosmi: “Andremo al Maradona per tentare l’impresa”

Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la prossima sfida contro il Napoli.

Il campionato di Serie A si ferma per una settimana e lascia spazio alle Nazionali. Nonostante ciò l’allenatore del Crotone Serse Cosmi pensa già alla sua prossima partita: quella contro il Napoli. Il quotidiano Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Cosmi in merito alla squadra allenata da Gennaro Gattuso.

“Il Benevento non è stata l’unica squadra a vincere in maniera memorabile contro la Juventus. Anche io ho vinto su tutti i maggiori campi d’Italia, ma mai su quello del Napoli. Questa volta voglio essere scaramantico. Il Benevento ci ha insegnato che si può vincere contro i grandi club grazie a vari fattori. In primo luogo l’avversario non deve disputare una buona gara; poi devi giocare bene dal punto di vista tecnico e tattico. Infine devi avere qualche episodio a tuo favore. Dobbiamo solo esserne convinti: non dobbiamo sottovalutare il Napoli, ma allo stesso tempo dobbiamo prendere coscienza del nostro potenziale.”

Successivamente il tecnico commenta le numerose critiche mosse a Gattuso.

Per me era ingiusto criticare così tanto Gattuso. Nella partita contro la Roma aveva più giocatori rispetto alle settimane precedenti. Avere più opzioni è essenziale per un allenatore. I risultati sono tornati con Mertens, Osimhen o Lozano. Sinceramente dico che la squadra non poteva lottare per la vittoria dello Scudetto.”

