Napoli-Crotone: Petagna e Rrahmani potrebbero tornare a disposizione

Andrea Petagna ed Amir Rrahmani potrebbero tornare a disposizione di Gattuso nella sfida tra il Napoli ed il Crotone.

La prossima sfida di campionato del Napoli sarà disputata allo Stadio Diego Armando Maradona; l’avversario sarà il Crotone allenato da Serse Cosmi. In merito a tale sfida, arrivano buone notizie per la squadra di Gennaro Gattuso. Per Napoli-Crotone potrebbero infatti essere disponibili l’attaccante Andrea Petagna ed il difensore Amir Rrahmani.

A riportare la notizia è il giornalista Raffaele Auriemma sul quotidiano Tuttosport:

“Ieri Gattuso ha guidato l’ultimo allenamento della settimana senza gli 11 nazionali, e ha fatto disputare una partita su campo grande (due tempi di 30 minuti ciascuno) tra squadre completate con l’innesto di elementi del Settore Giovanile. All’amichevole non hanno partecipato Rrahmani e Petagna, che hanno svolto lavoro personalizzato in palestra ed in campo, ma per entrambi il ritorno è prevedibile in vista della gara di sabato allo Stadio Maradona contro il Crotone.”

