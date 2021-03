Napoli, la squadra basa il suo futuro su quattro giocatori

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul futuro del Napoli ed afferma che i giocatori da cui la squadra ripartirà sono quattro.

La stagione di campionato 2020/2021 sta volgendo al termine, ma il Napoli ha già la mente proiettata verso il futuro. Attualmente sono in programma molte decisioni riguardo la prossima stagione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra in particolare sui capisaldi del Napoli, quei giocatori che la Società non intende cedere.

Ecco quanto riportato:

“Un futuro tutto da scrivere. Nel senso che di sicuro ci sarà l’addio dell’allenatore Gattuso. Dunque la scelta del tecnico sarà fondamentale per capire strada da prendere e strategie. Il club comunque dovrà procedere al taglio del monte ingaggi, che ha superato i 100 milioni e dunque per forza di cose saranno più le uscite pesanti degli (eventuali) ingressi di prestigio. Sul portiere la società punta su Meret che sarà fra i capisaldi del futuro Napoli con Zielinski, Osimhen e Lozano.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Crotone, Cosmi: “Andremo al Maradona per tentare l’impresa”

Napoli, Gattuso punta tutto sul recupero di Kostas Manolas

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Entrata in vigore l’ora legale, lancette avanti di 60 minuti