Compagnoni: “Il Napoli si è fatto fuori con le sue stesse mani”

Maurizio Compagnoni, telecronista di Sky Sport, ha commentato il pareggio del Napoli.

La stagione del campionato di Serie A 2020/2021 si è appena conclusa ed il Napoli di Gennaro Gattuso ha portato a casa un pareggio contro l’Hellas Verona. Gli azzurri hanno così concluso il campionato al quinto posto della classifica, salutando la Champions League. Il telecronista Maurizio Compagnoni ha commentato la situazione:

“Il Napoli ha avuto un po’ di luce sono grazie a Rrahmani, non ha fatto una bella partita ed a causa di questo pareggio non va in Champions League. L’Hellas Verona compie delle grandi azioni: pressa molto nel primo tempo e si rende pericoloso nella ripresa. Federico Dimarco ha avuto una grande occasione, spenta però da Meret.”

Maurizio Compagnoni continua commentando i singoli giocatori:

“Bene Manolas e Rrahmani. Fabian Ruiz ha sbagliato molti palloni: la giusta concentrazione è mancata. Dopo la rete la squadra è stata molto meno compatta. Verso il finale Faroni è riuscito a sorprendere Hysaj. Bene la gara di Zaccagni e dei suoi compagni.”

