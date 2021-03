Napoli, Gattuso punta tutto sul recupero di Kostas Manolas

Secondo Tuttosport, uno degli obiettivi primari del tecnico del Napoli è il recupero di Manolas.

Il difensore del Napoli Kostas Manolas si sta allenando duramente giorno dopo giorno e sta pian piano recuperando dall’infortunio alla caviglia. Durante Roma-Napoli, ultima gara disputata in campionato, Manolas è sceso in campo per poco tempo, ma in questi giorni Gennaro Gattuso sta facendo di tutto per favorire il suo recupero il prima possibile.

Ecco quanto riporta il giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport:

“Gattuso sta lavorando duramente su Manolas per averlo nuovamente al top e risistemarlo al fianco di Koulibaly e garantire alla difesa i due interpreti più solidi ed esperti. Idem per l’attacco, dove il coach potrà finalmente avere tutto lo schieramento al completo: oltre ad Insigne, Politano e Mertens, sabato con il Crotone sarà di nuovo al top Lozano.”

