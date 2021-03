Rinnovo Insigne, il Napoli offre 3 milioni a stagione. Il capitano rifiuta

Rinnovo Insigne, il Napoli ha offerto 3 milioni a stagione

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne rischia di diventare un problema. Il Napoli ha offerto 3 milioni a stagione per 5 anni, mentre il capitano azzurro attualmente guadagna una cifra vicino ai 5 milioni. Il pericolo è che si possa andare allo scontro, senza poi trovare un accordo. Ecco quanto riportato dalla rosea oggi in edicola:

“Con questi presupposti, difficilmente si arriverà alla firma. C’è il rischio concreto che si possa arrivare ad una rottura che, bisogna dirlo, non vorrebbe nessuna delle due parti. Il presidente ritiene l’attaccante il perno principale intorno al quale dovrà girare il nuovo Napoli, quello post Gattuso. Insigne non ha mai rinnegato la sua passione e l’amore per il club. Ma potrà bastare soltanto il sentimento per convincerlo a rivedere la propria posizione?”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, occhi puntati sul 2002 Hlozek. Giuntoli vuole bruciare la concorrenza

ADL ha contattato Simone Inzaghi, il tecnico prende tempo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Entrata in vigore l’ora legale, lancette avanti di 60 minuti