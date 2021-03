ADL ha contattato Simone Inzaghi, il tecnico prende tempo

Primo contatto tra Simone Inzaghi e ADL

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra Simone Inzaghi Aurelio De Laurentiis c’è stato il primo contatto telefonico. Il tecnico non ha dato una risposta definitiva, non rifiutando l’ipotesi di una nuova avventura sulla panchina azzurra. La priorità di Simone Inzaghi è quella di restare alla Lazio, ma al momento non c’è accordo sulle cifre del rinnovo con Lotito. De Laurentiis è alla finestra, aspettando l’evolversi della situazione prima di dare l’affondo decisivo.

