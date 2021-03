Mertens, il Napoli tira un sospiro di sollievo. Infortunio alla spalla di lieve entità

Mertens, l’infortunio alla spalla non è grave

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, non desterebbero preoccupazioni le condizione di Dries Mertens. L’attaccante azzurro nel corso della gara della sua nazionale, aveva accusato un problema alla spalla che l’ha costretto ad abbandonare il match. L’infortunio accorso alla spalla sarebbe di lieve entità, con il ct del Belgio Martinez che l’avrebbe sostituito solo in via precauzionale. Mertens ha già avuto in passato problemi alla clavicola, nelle prossime sono attese nuove comunicazione dallo staff sanitario della sua nazionale in merito alle sue reali condizioni.

