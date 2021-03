Nigeria, Iwobi positivo al Covid-19: ansia in casa Napoli per Osimhen

Alex Iwobi, compagno di squadra di Osimhen in nazionale, è risultato positivo al Covid-19

Il compagno di squadra di Osimhen in nazionale, Alex Iwobi, è risultato positivo al Covid-19 e non ha potuto prendere parte alla gara di oggi contro il Benin. Attimi di ansia, ovviamente, in casa Napoli nella speranza che non sussistano conseguenze per il centravanti, sceso regolarmente in campo. Ricordiamo che Osimhen è già stato infettato dal Covid e dunque, secondo quanto dicono i virologi, dovrebbero agire ancora gli anticorpi.

