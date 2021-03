Calciomercato – La Sampdoria su Gattuso: il retroscena

La Sampdoria del presidente Ferrero è alla ricerca di un nuovo allenatore: c’è anche Gattuso tra i nomi papabili

La Sampdoria del presidente Ferrero è alla ricerca di un nuovo allenatore. L’attuale mister Claudio Ranieri non è sicuro del posto anche per la prossima stagione. La distanza economica tra il mister e la società, ad esempio, avrebbe fatto nascere in Massimo Ferrero l’idea di intavolare i primi contatti con Gennaro Gattuso.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, i blucerchiati avrebbero provato ad intavolare un discorso con l’allenatore del Napoli, ma avrebbero ricevuto una risposta negativa. Gattuso non vorrebbe togliere concentrazione al finale di campionato partenopeo, e avrebbe fatto presente di voler rimandare ogni valutazione futura al termine della stagione.

