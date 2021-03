Alvino: “Mertens sta bene, Insigne leader anche in Nazionale”

Carlo Alvino, giornalista, rilascia qualche dichiarazione su Dries Mertens e Lorenzo Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista e tifoso del Napoli Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente ufficiale del club azzurro. Le prime dichiarazioni sono sul giocatore belga Dries Mertens, protagonista di un infortunio con la sua Nazionale.

“Mertens non dovrebbe avere nulla di serio, anzi tolgo il condizionale. L’allenatore Martinez ha preso la giusta decisione togliendolo dal campo, ma sta bene, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Detto questo farei la visita ad un santuario, perché secondo me queste gare e viaggi non hanno senso, lo dico spesso.”

Poi è la volta di qualche parola sul Capitano del Napoli Lorenzo Insigne:

“Insigne si sta confermando leader anche in Nazionale, ma non sono sorpreso. Nonostante la statura è un grande dentro e fuori dal campo. Non credo che la trattativa per il rinnovo non vada a buon fine, so che le parti si incontreranno prima del ritiro, per trovare la quadra. Quando De Laurentiis scende in campo il risultato è spesso positivo, ecco perché la fiducia non manca. Dopo le vittorie contro Milan e Roma, il Napoli sa che non può sbagliare, perciò contro il Crotone è una partita da non sbagliare. A Castel Volturno sembra essere andata via la negatività delle scorse settimane.”

