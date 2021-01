Napoli-Empoli, Gattuso: “Abbiamo sofferto, ci teniamo il risultato. Osimhen sta meglio

Napoli-Empoli, Gattuso a fine partita

Gennaro Gattuso al termine della sfida tra Napoli ed Empoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Rai. Ecco quanto quanto dichiarato:

“Abbiamo sofferto, giocando contro una squadra pieni di giovani interessanti, con un valore. Lo sapevamo che l’importante era dare minutaggio a chi ha giocato meno. Si sapeva che potevamo fare un po’ di fatica. Ci teniamo la vittoria, ci servirà per domenica. Bisogna trovare un po’ di equilibrio, abbiamo preso qualche ripartenza di troppo. In tutta Europa si fa fatica e arrivano risultati strani. Nell’ultimo anno il calcio è cambiato tantissimo. Noi sicuramente possiamo migliorare, qualche punto per strada l’abbiamo perso. Osimhen? Ha cominciato a correre a velocità importanti col tapis roulant a casa, gli dà meno fastidio. Poi lo valuteremo in campo. Ma negli ultimi 4-5 giorni il ragazzo mi sta riferendo che si sente molto meglio.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coppa Italia, Petagna: “Era imporante vincere, complimenti all’Empoli”

Napoli-Empoli 3-2, gli azzurri di misura passano il turno di Coppa Italia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid svuota Venezia, San Marco è spettrale