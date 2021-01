Napoli-Empoli 3-2, gli azzurri di misura passano il turno di Coppa Italia

Napoli-Empoli 3-2, gli azzurri passano il turno

Il Napoli batte l’Empoli non senza qualche difficoltà, superando il turno di Coppa Italia. Gli azzurri che stanno vivendo un momento di forma complicato, trovano la gioia nel finale grazie a Petagna. Nella prima frazione di gioco il Napoli sembra contratto, anche se in avvio Lozano ha subito la prima occasione. Lo stesso attaccante azzurro pesca Di Lorenzo in area, il terzino azzurro di testa in tuffo va in rete portando i suoi in vantaggio. L’Empoli non ci sta, con Matos sfiora il pari. Il pareggio arriva poco dopo, con Bajrami che batte Meret. Gli azzurri subiscono il colpo, ma trovano du nuovo il vantaggio con Lozano che dal limite esplode un destro all’incrocio. Nella ripresa gli azzurri provano a chiuderla, ma l’attacco è sterile. L’Empoli trova nuovamente il pareggio con Bajrami, che dal limite colpisce il palo interno. Gli azzurri provano a regaire, ma prima Insigne e poi Lozano non trovano il goal. Petagna da sviluppi di calcio d’angolo trova la zampata giusta, realizzazione che permette al Napoli di passare il turno.

