Chiariello-Iannicelli, lite in diretta tv:”Non sono Uomini” [VIDEO]

Ecco cosa è accaduto

Nel corso della trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21, i due giornalisti hanno dato vita ad una lite furibonda con parole pesanti. Ecco alcuni passaggi: ““Non puoi dire che i calciatori non fanno gli uomini, questa affermazione è gravissima. Tu hai delle responsabilità, sei matto a dire queste cose” dice Chiariello, in difesa degli azzurri, rivolgendosi al collega. “Mi stai accusando di cose gravissime”, risponde Iannicelli, che aggiunge: “Quando non sono andati in ritiro hanno fatto gli uomini? E allora di che stiamo parlando”. Poi Chiariello parlando dei torti arbitrali subiti dal Napoli ha aggiunto: “Ma dove vivi? Non sei nessuno, sei una caccola vicino a Casarin. Zitto quando parli di lui. Se lui dice che è rigore, devi stare zitto”

Di seguito vi riportiamo il video di quanto accaduto

