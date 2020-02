Insigne recupera, a Cagliari ci sarà

Il capitano azzurro verso il recupero

Lorenzo Insigne ha recuperato, e in vista della partita di Cagliari potrebbe tornare in campo. Il capitano azzurro ha accusato un fastidio muscolare poco prima della partita che ha visto gli azzurri vittoriosi contro l’Inter. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, l’infortunio sarebbe già alle spalle e quindi Gattuso potrebbe di nuovo contare sul 24 azurro. Notizia importante in vista della trasferta delicata in terra sarda, storicamente una delle più complicate del campionato.

