La Gazzetta dello Sport – Chiesa verso l’addio, Liverpool offre 45mln ma non bastano: ci sono Bayern e Psg.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro barcollante di Federico Chiesa alla Juventus. Il contratto dell’italiano è in scadenza nel 2025 e per il rinnovo, Fali Ramadani, il suo agente, avrebbe chiesto una cifra fuori dalla portata dei bianconeri. Difatti, vorrebbero salire dai 5 attuali a 8 (7 più uno di bonus). Dunque, il club ha dovuto giungere a conclusioni drastiche, e vorrebbe vendere il giocatore intorno ai 60 milioni, per recuperare la cifra totale che ha investito per prenderlo dalla Fiorentina.

Ad oggi, sul gioiello della Vecchia Signora, si è fiondato il Liverpool che ha offerto una cifra intorno ai 40-45 milioni, ritenuta bassa dalla società, ma che non sembra avere una distanza incolmabile. Inoltre, rimangono vigili su Chiesa, Psg e Bayern Monaco. I francesi hanno necessità di vendere prima di catapultarsi, mentre i tedeschi lo avevano cercato in precedenza, prima del cambio management. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Newcastle.

