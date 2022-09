FOTO – Infortunio Osimhen, l’amico giornalista aggiorna sulle condizioni: il Tweet

Infortunio Osimhen – L’amico giornalista Oma Akatuba dà gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell’attaccante azzurro sui social con un Tweet.

“Victor Osimhen ha fatto l’ecografia oggi e presto sarà sottoposto a test di risonanza magnetica. Potrebbe stare fuori per circa 14 giorni. Niente di troppo serio”.

@victorosimhen9 Victor Osimhen did the ultrasound today and will undergo MRI test soon. Looks like he could be out for about 14 days. Nothing too serious. pic.twitter.com/5yuaGwmoIJ

— Oma Akatugba (@omaakatugba) September 8, 2022