La Gazzetta dello Sport – United, maxi-offerta per Onana! Zhang potrebbe cedere a 40mln.

L’annata di André Onana ha fatto sognare tutti i tifosi interisti, ma a destare preoccupazioni sono le avances del Manchester United. Il club inglese ha intenzioni serie ed è pronto all’affondo per acciuffarsi il portiere rivelazione della Serie A.

“Il Manchester United ha rotto gli indugi e ha deciso di mollare il tavolo della trattativa per il rinnovo col portiere David De Gea, per puntare forte su André Onana. Il camerunese è stato una delle rivelazioni dell’ultima stagione e non servivano comunque le sue prodezze in Champions per attirare l’attenzione dei Red Devils: a Manchester, infatti, c’è Erick ten Hag al timone, l’uomo che lanciò Onana all’Ajax. Tra i due c’è sempre stato un feeling speciale e presto potrebbero tornare a lavorare insieme”.

L’affondo del Manchester United

“Ieri c’è stato un incontro tra la dirigenza dello United e l’agente del portiere camerunese: gli inglesi hanno comunicato la loro decisione di presentare entro fine mese un’offerta ufficiale all’Inter per il cartellino di Onana. L’offerta dovrebbe essere tra i 40 (volontà inglese) e i 50 milioni di euro (richiesta Inter) complessivi, cifra che potrebbe convincere il presidente Zhang ad avvallare la cessione di André, che in pochi mesi è riuscito a diventare un idolo per la Milano nerazzurra”.

