Napoli-Inter, Osimhen contrariato alla sostituzione in campo

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla sostituzione di Victor Osimhen durante la sfida tra il Napoli e l’Inter.

Victor Osimhen non sarebbe stato contento della sua sostituzione in campo durante Napoli-Inter. L’attaccante nigeriano non ha infatti disputato tutti i 90 minuti del suddetto match, in quanto al minuto 69 della ripresa Luciano Spalletti ha deciso di fare entrare Giovanni Simeone al suo posto.

Di seguito le parole del Corriere dello Sport sulla vicenda:

“«Why?», «Why?». Perché?, urlava Victor Osimhen stranito e anzi incavolato allargando le braccia mentre lasciava il campo. Ma era chiaro a tutti. La motivazione era nella testa e nei pensieri di Luciano Spalletti che s’è ritrovato di fronte il suo centravanti arrabbiato ma al quale sfuggiva un piccolo dettaglio, il motivo di quella scelta: nessuna sostituzione è casuale ma nasce da un’esigenza oppure una mancanza, come nel suo caso, dopo settanta minuti in cui di Osi, quello vero, c’era stato davvero poco.”

