Cavani: “Napoli nel mio cuore, lo Scudetto è una gioia”

L’ex attaccante del Napoli Edison Cavani ha rilasciato un’intervista a DAZN in cui parla del club, ma anche della città partenopea.

Edison Cavani, ex giocatore del Napoli che attualmente veste la maglia del Valencia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN in cui ha parlato si del suo ex club sia del capoluogo partenopeo.

“Il 4 maggio non ricordo dov’ero, ma è stato un momento grandissimo, bellissimo! Sono diventati tutti pazzi, quello succede quando si lotta tanto, quando si è in una squadra e non si è così abituati a vincere. Credo che loro avessero tanto bisogno di una bella emozione come questa. Sono stati anni fantastici, tutti gli anni della mia carriera lo sono stati, ma quegli anni sono speciali per una questione di cultura e di altre cose. Io sono più un giocatore di quelle squadre che veramente devono lottare con quelli più grandi, la sfida mi piace di più, andare sempre a conquistare momenti storici e quindi quegli anni sono stati bellissimi, in una città intera che sai bene cosa significhi per loro combattere contro quelli del nord. Il tifo si sente veramente tanto e dimostra tanto, ti dà il cuore. Una cultura bella anche in quel senso, loro danno il massimo per te per farti stare bene. Non é facile vincere contro le grandi squadre d’Italia e quindi vincere è una cosa grandissima. Non ho vinto tante cose ma lì ho vissuto dei grandi momenti, abbiamo vinto una Coppa Italia dopo 20 anni, non so da quanti anni il Napoli non riusciva ad avere una soddisfazione come quella e credo che da quel momento in poi il Napoli si sia rilanciato a vincere di più, fino a vincere oggi il campionato che è veramente il massimo!”

Sulla città campana afferma:

“Non sono più tornato a Napoli, sono tornato solo per alcuni motivi familiari. Un giorno sicuramente tornerò.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis continua a pensare a Rafa Benitez, tra i due contatti costanti

Gaetano: “Come festeggerò il gol? Corro a casa dalla mia bimba”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

West Ham, Moyes pensa al suo futuro