Spalletti saluta il Napoli: ecco quando potrebbe esserci l’annuncio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermato su Luciano Spalletti che sarebbe sempre più lontano da un futuro a Napoli.

Luciano Spalletti potrebbe a breve salutare la panchina del Napoli. Il Corriere dello Sport si è soffermato sul giorno in cui potrebbe arrivare tale annuncio, cioè dopo l’ultima sfida di campionato.

“Il futuro di Luciano Spalletti “è limpido”,. manca solo un pezzettino, l’annuncio ufficiale: sarà addio al Napoli. La separazione ufficiale tra il Napoli e il tecnico del terzo scudetto sarà comunicata dopo l’ultima di campionato con la Sampdoria. Dopo la gara contro l’Inter l’allenatore del Napoli, ad un passo dall’addio, rinnova lo stesso pensiero espresso alla vigilia della partita ma ci aggiunge qualcosa di nuovo, sono indizi chiari sul divorzio: «La scelta è presa e non si torna indietro. È un discorso che viene da lontano, lavorando sempre dalla mattina alla sera uno matura delle robe perché bisogna sempre esibire questo spettacolo. Se non sei convinto di dare tutto quello che questa piazza merita, allora è anche giusto fare dei ragionamenti per arrivare ad una conclusione».”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis continua a pensare a Rafa Benitez, tra i due contatti costanti

Gaetano: “Come festeggerò il gol? Corro a casa dalla mia bimba”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

West Ham, Moyes pensa al suo futuro