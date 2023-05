Napoli-Inter, l’ex arbitro Cesari: Espulsione giusta, manca un rigore”

L’ex arbitro Graziano Cesari ha espresso le sue considerazioni sulle decisioni arbitrali avvenute durante il match tra Napoli ed Inter.

L’ex arbitro di calcio Graziano Cesari ha analizzato l’operato d Livio Marinelli nel corso di Napoli-Inter ai microfoni di “Pressing”. In primo luogo egli ha espresso la sua opinione sull’espulsione del nerazzurro Roberto Gaglirdini.

“Al 18° minuto una zona di campo ininfluente c’è l’intervento in scivolata in ritardo da parte di Gagliardini, che è da cartellino giallo. Qualche minuto dopo Gagliardini interviene ancora su Kvaratskhelia, è in netto ritardo e tocca il ginocchio dell’esterno. Marinelli è lì vicino e lo ritiene negligente, mancanza di autocontrollo. Io non sono d’accordo con la scelta, quindi l’Inter è stata graziata. L’ingenuità su Anguissa è molto grande, arriva inevitabilmente il doppio giallo.”

Successivamente Cesari sostiene che avrebbe dovuto esserci un rigore per gli azzurri, ma al contempo sarebbe giusto la rete annullata:

“La trattenuta di Bastoni su Osimhen impedisce all’attaccante di giocare la palla, per me era da fallo e rigore. La gamba sinistra di Zielinski va su D’Ambrosio. Il polacco impedisce a D’Ambrosio di proseguire la corsa, quindi giusto il fallo sul secondo gol annullato al Napoli.”

