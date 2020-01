Da Amrabat al 4-3-3 per finire al segreto del Napoli: tutto su Radio Punto Nuovo

Bucciantini: Il segreto del Napoli non saranno Demme e Lobotka, ma far tornare al gol Zielinski, Insigne, Fabian Ruiz. Fiorentina? Giocheranno Chiesa e Cutrone, è una partita da spazi

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, di Amrabat, del mercato del club azzurro e di altro .

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net

Palmeri: “Se arrivano Eriksen o Vidal puoi guardare la Juventus negli occhi”

Tancredi Palmeri, giornalista: “L’Inter vuole vendere Vecino per fare cassa, c’è la possibilità della Lazio e dell’Everton, ma non credo che il Tottenham sia interessato. Il colpo Eriksen vale tutto. Spinazzola-Politano non si è concretizzato e per come stanno le cose, mi stupirei di un esito positivo. L’obiettivo Eriksen è molto importante, ma forse non ce ne stiamo rendendo conto. Giroud è un colpetto, Eriksen e Vidal sono un gran colpo. Per com’è la situazione, penso arrivi Giroud. Calciomercato Napoli? In uscita sicuramente Gaetano. Le operazioni Demme e Lobotka sono nell’ottica del progetto di De Laurentiis: aumentano il valore della squadra, danno risultato sportivo ed economico. Lobotka magari rende l’anno prossimo, ma è stato preso adesso per salvare questi 6 mesi. A gennaio di solito si prende un Ibrahimovic, esempio più chiaro di tutti, che subito può darti un valore”.

Chiariello: “Gasperini non mi è simpaticissimo, ma ieri ha risposto nel modo più bello per un uomo di calcio”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Gasperini come allenatore mi piace abbastanza, ci conoscemmo a San Siro ed è un uomo intelligente, di scuola Juventina. Non mi è simpaticissimo, è furbetto, ed è sopra le righe a volte. Ieri, però, l’ho adorato: a Firenze, dove purtroppo l’offesa è all’ordine del giorno, hanno insultato la madre per tutta la partita. Lui ha risposto nel modo più bello mai sentito da un uomo di calcio: “Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà a quei deficienti che mi hanno insultato””.

Fontana: “Accordo ferreo tra Verona e Napoli per Amrabat, ma tutto può succedere”

Matteo Fontana, Gazzetta dello Sport: “Tra Verona e Napoli intesa trovata prima di Natale per Amrabat. Siamo entrati in un intrigo internazionale perché va bene l’accordo tra le società, ma Amrabat è attirato anche da altre richieste. A livello economico ci siamo, ma si parla di durata del contratto e di clausola rescissoria e nel frattempo sono stati sondati nuovi club, in particolare l’Inter che ha un rapporto ferreo con il Verona con un incontro due giorni fa e c’è anche l’interessamento della Fiorentina. Continuo a ritenere che il Napoli ha un vantaggio, ma nella zona dei rilanci e corsa a chi offre di più, e con il fatto che Amrabat ha un’ampia famiglia di entourage, tutto può essere. Amrabat è un tutto campista, gli manca una cosa: il tiro in porta. D’altro canto tutto è migliorabile. Anche Jorginho è stato un meraviglioso giocatore, senza tiro in porta, ma non gli ha impedito di diventare uno dei più importanti in Europa. Ho un piccolo dubbio: questo Verona ha giocatori di sistema, come l’Atalanta. Se portati al di fuori, potrebbe avere difficoltà? Juric ha fatto molto bene a Verona, per il passato al Genoa è difficile dare una valutazione, ma a Verona farebbero carte false per continuare con lui”.

Bucciantini: “Gattuso sta costruendo un suo marchio con il 4-3-3. Ecco il segreto del Napoli”

Marco Bucciantini, SkySport: “La Fiorentina è una squadra che non tira, Napoli ha bisogno di risalire. Quando compri titolari, vuol dire che qualcosa non va ed entrambe le squadre ne hanno acquistati. Non sono convinto che Gattuso sia figlio calcistico di Ancelotti, sicuramente tanta riconoscenza. Ancelotti aveva un suo modo di stare in campo, di allenare, di muovere tutti, poi è stato sempre molto duttile. Ha allenato per vincere e spesso l’ha fatto. Gattuso è proprietario di un suo marchio che si sta costruendo, anche al Milan. È lì che ho capito che il suo modulo è il 4-3-3, lo si fa con un centrocampo fatto in un certo modo. Il segreto del Napoli non saranno Demme e Lobotka, ma far tornare al gol Zielinski, Insigne, Fabian Ruiz. Fiorentina? Giocheranno Chiesa e Cutrone, è una partita da spazi. Boateng non può fare il falso nueve in questa squadra”.

Chiariello: “Se non facciamo tre punti con la Fiorentina, con la Juve alle porte, la situazione diventa più drammatica”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Sta aumentando la difficoltà del Napoli nell’affrontare la Fiorentina. Ciò che abbiamo detto in questi giorni per il Napoli, vale specularmente anche alla viola: un paio di vittorie che possono invertire l’andamento di stagione. Il Napoli ha battuto ai rigori un Perugia modesto, ma deve interrompere il dissanguamento in classifica e di acquisire certezze tattiche e mentali e vincere contro la Fiorentina riduce l’emorragia. A Iachini capita spesso di essere cacciato, ma adesso è nella fase in cui risulta pericoloso. Se non facciamo tre punti con la Fiorentina, con la Juve alle porte, la situazione diventa più drammatica”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – De Maggio: “Imminente il rinnovo di Arek Milik”

Napoli, Milik: “Con il 4-3-3 miglioreremo, voglio fare di più. Puntiamo a vincere la Coppa Italia”

Calciomercato Napoli, stasera incontro per Tsimikas: le ultime

Napoli, anche l’Arsenal piomba su Tsimikas: le ultime

Giuffredi: “Rinnovo Hysaj? Ne stiamo parlando”

Ciabattini: “Bilancio Juve in rosso, servono più di 150 milioni”

Calciomercato Napoli, Younes piace al Torino: le ultime

Sciopero delle curve: si cerca una mediazione

Calciomercato Napoli, gli agenti di Mertens provano a piazzarlo: le ultime

Calciomercato Napoli – Castrovilli più che una suggestione

Hazard contro Sarri e Conte: “Avevo perso il piacere di giocare”

Napoli, ecco cosa accadrebbe se saltasse lo scambio Politano-Spinazzola

Del Genio azzarda: “Insigne da mezz’ala, come fa David Silva al City”

Napoli, Lobotka è costato circa 37 milioni di euro: i dettagli

Calciomercato Napoli, Amrabat prende tempo: Giuntoli non molla la presa

Sky – Gattuso verso la conferma di Ospina. La situazione

Napoli, Mertens tornerà a disposizione per la Juventus

Napoli, Lobotka verso la convocazione con la Fiorentina

Ti potrebbe interessare anche:

Autostrade: si compone gruppo fbook

Alba Parietti contro Tinto Brass: “Mi proponeva sceneggiature volgari, l’ho preso a parolacce”

In mimetica e fucile, 14enne crea panico

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri