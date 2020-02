Angelovski: “Elmas è un giocatore eccezionale e lo ha capito anche Gattuso”

Angelovski: Gattuso è arrivato a stagione in corso, doveva capire e valutare la rosa e credo si sia reso conto delle qualità di Elmas per cui sono sicuro che lo utilizzerà di più in questa seconda parte di stagione

A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Igor Angelovski, CT Macedonia, per parlare di Elmas calciatore del Napoli che Gattuso sta utilizzando spesso con profitto.

Queste le sue parole:

“Ieri ho visto Inter-Napoli, mi sono divertito e devo ammettere che me la sono goduta anche perché il Napoli ha vinto e il mio giocatore, Elmas, ha giocato ed è stato uno dei migliori in campo. L’ho sentito ieri, gli ho fatto i complimenti per il match disputato e per la vittoria della sua squadra, lui era felice.

Nel ruolo affidatogli da Gattuso, Elmas sta facendo molto bene, ma non è una sorpresa perché quel ruolo l’ha fatto anche con la Nazionale macedone ed ha segnato 2 gol in quella posizione contro la Slovenia.

Rispetto al 4-4-2, nel 4-3-3 Elmas è agevolato perché può giocare in più posizioni: come mezzala, ma anche come esterno di attacco e anche ieri ha dimostrato a Gattuso che merita la sua fiducia.

Certo, Elmas avrebbe potuto giocare di più in questa stagione perchè è un giocatore eccezionale ed ha straordinarie qualità, ma ogni volta che ha giocato ha dimostrato le sue qualità e di certo è uno di quelli che quando lo schieri non delude. E’ fondamentale per noi che Elmas giochi affinché arrivi al 26 marzo, data in cui affronteremo il Kosovo nelle migliori condizioni possibili

Gattuso è arrivato a stagione in corso, doveva capire e valutare la rosa e credo si sia reso conto delle qualità di Elmas per cui sono sicuro che lo utilizzerà di più in questa seconda parte di stagione”. Afferma e conclude Angelovski.

