Bamba nella lista del Napoli: spunta la sua confessione ad un amico

Bamba nella lista del Napoli per la prossima stagione

Bamba Napoli, è la notizia di mercato annunciata da Walter De Maggio in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Di seguito le parole del giornalista:

Bamba Napoli

“Bamba è nella lista del Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Va aggiunta però anche una cosa, arriverebbe non prima della prossima estate, non a gennaio. Bamba sarebbe entusiasta di giocare a Napoli, lo ha rivelato in una confidenza fatta a un suo amico”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Formisano: “Divertente la maglia di Natale, altre sorprese nel corso della stagione”

UFFICIALE – Biglietti per Napoli-Juventus, in vendita dalle 15.00: tutte le info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici