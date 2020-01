Tweet on twitter

Napoli, attesi 35.000 spettatori al San Paolo

Allo stadio San Paolo, domani andrà in scena Napoli-Inter che chiuderà la diciottesima giornata di Serie A. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive di una buona cornice di pubblico allo stadio. Secondo il quotidiano ci saranno circa 35.000 spettatori con la Curva B esaurita, ottimi riscontri delle vendite sia per le Tribune Posillipo e anche per i Distinti