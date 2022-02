Martino: “Al goal di Fabian c’è stata tensione in tribuna stampa”

Il racconto di Carmine Martino

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carmine Martino, che ha raccontato della tensione in tribuna stampa in occasione del goal messo a segno allo scadere da Fabian Ruiz. Ecco quanto dichiarato:

Sono stato vittima di una brutta vicenda insieme al tecnico Angelo Ozzella in tribuna stampa all’Olimpico, dopo il goal-vittoria di Fabian. Quando il centrocampista spagnolo ha realizzato la rete del definitivo 1-2, c’è stato un diverbio alle mie spalle tra una persona con la tuta della Lazio e Angelo Ozzella. Inoltre c’è stato anche il tentativo di venire alle mani, ma è stato bravo il nostro tecnico a mantenere il controllo e respingere le provocazioni. Sono cose che non dovrebbero accadere e ne sono profondamente rammaricato”.

