Gavillucci, ex arbitro: “Non capisco perchè il Var non è intervenuto sul mani di Luiz Felipe”

L’ex arbitro Gavillucci sul mani di Luiz Felipe

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex arbitro Claudio Gavillucci, che ha commentato la mancata concessione del rigore a favore degli azzurri per un fallo di mano di Luiz Felipe. Ecco quanto dichiarato:

“Sul mani di Luiz Felipe nessuno di noi può essere certo del fatto che il pallone sia stato toccato o meno. Il tocco è impercettibile. Mi capitò una cosa del genere in un Torino-Fiorentina. Il fatto che non cambi traiettoria non è un elemento che vale. In sala VAR c’è la possibilità di ingrandire le immagini e avrebbero dovuto assegnare il calcio di rigore, come avvenuto in Napoli-Barcellona per il tocco di Juan Jesus”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Martino: “Al goal di Fabian c’è stata tensione in tribuna stampa”

Venerato: “Il Manchester United vuole Osimhen. Scamacca può essere il suo erede”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: a Roma raccolta solidarietà, farmaci e cibo