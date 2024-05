Del Genio: “Nessun giornalista conosce il nome del prossimo allenatore? Perché non lo sa neanche ADL”

Secondo il giornalista, Paolo Del Genio, il prossimo allenatore del Napoli non è ancora stato scelto. Questo il suo post social: “Volete sapere perché nessun giornalista, nessun opinionista, nessun dirigente, procuratore, ex allenatore, ex direttore sportivo conosce il nome del nuovo allenatore del Napoli? Semplice la risposta, perché non lo conosce nemmeno De Laurentiis”.

