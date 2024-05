Corriere della Sera – Motta a un passo dalla Juve e Allegri sbrocca in diretta

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, la trattativa tra la Juventus e Thiago Motta, futuro allenatore bianconero, è stato uno dei motivi che ha scatenato l’ira di Allegri.

“È stata (anche) questa trattativa, che certo non s’imbastisce in pochi giorni, a logorare lo spirito e l’orgoglio di Allegri, alla lunga, fino all’esplosione dell’altra notte. O meglio, stavolta, pure per uno pratico come lui, più della sostanza, poté la forma: è stata l’idea che pian piano s’è fatta certezza, di non conoscere nulla, di non essere stato messo al corrente dei piani futuri, l’aspetto che più ha fatto infuriare l’allenatore juventino”.

