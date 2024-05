De Laurentiis non molla Gasperini, dopo la finale di Europa League la decisione

Aurelio De Laurentiis, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, continua a inseguire Gian Piero Gasperini che sembra essere il prescelto del patron azzurro a cui affidare la panchina nella prossima stagione. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Il Napoli è in attesa. Di Gian Piero Gasperini: è sempre lui, il primo della lista. Il profilo individuato per accompagnare la squadra e il club in questo percorso di rifondazione e ricostruzione che De Laurentiis ha inaugurato al tramonto di una stagione da incubo. L’allenatore dell’Atalanta, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, ha un’agenda ancora pienissima: mercoledì a Dublino si giocherà la seconda finale dell’anno, quella di Europa League con il Bayer Leverkusen, e poi, dopo aver concluso il campionato e recuperato anche la giornata con la Fiorentina rinviata a marzo, tirerà le somme sulla cavalcata verso la prossima Champions”.

